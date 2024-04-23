غياب هالاند وفودين عن تدريبات مانشستر سيتي

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء غياب الثنائي إيرلنج هالاند و فيل فودين عن المران الجماعي بسبب الإصابة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها اليوم أن هالاند يعاني من إصابة عضلية وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة برايتون وفقاً لتصريحات جوارديولا قبل مباراة تشيلسي الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحفية أنه لم يتم الكشف عن سبب غياب فودين حتى الآن.

موعد مباراة مانشسيتر سيتي وبرايتون

ويواصل فريق مانشستر سيتي استعدادته من أجل مواجهة نظيره برايتون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.