سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 11.88 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 11.96 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 11.91 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.88 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

11.91 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

11.96 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.96 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.87 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في أبريل مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في مارس.

وتراجع الدولار 0.29 بالمئة إلى 155.99 ين اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل.