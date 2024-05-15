أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا نسبيًا، وذلك مع بداية اليوم الأربعاء الموافق 15-5-2024، مع بدء العمل بالجهاز المصرفي، بعد تراجع مقدار 2 جنيه في المتوسط.

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المصري لدرجات مستقرة في معاملات البنوك

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والاوروبية، اليوم الأربعاء كخدمة يعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأربعاء

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 46.79 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع



اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 58.74 جنيه للشراء و 58.93 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.23 جنيه للشراء و 34.33 جنيه للبيع



الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 30.93 جنيه للشراء و 31.04 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه إلي 29.91 جنيه للشراء و 30 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.46 جنيه للشراء و 6.48 جنيه للبيع



العملات العربية

واستقر سعر العملات العربية أمام الجنيه دون أي تغيير داخل البنوك حيث:

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 12.477 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 152.15 جنيه للشراء و 152.63 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.74 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 124.12 جنيه للشراء و 124.488 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.91 جنيه للشراء و 66.28 جنيه للبيع.



