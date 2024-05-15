نشرة الأنشطة الإرشادية والخدمية لمعهد أمراض النباتات خلال ابريل 2024

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي الاهتمام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات ومتابعة حالة المحاصيل والتواجد الدائم مع المزارعين وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته عن شهر ابريل 2024.

الأنشطة الإرشادية والتدريبية

وقال الدكتور محسن ابورحاب القائم بأعمال مدير المعهد أن التقرير تضمن كافة الأنشطة الإرشادية والتدريبية البحثية خلال الشهر الماضى وجاءت على النحو التالي:

أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة

• تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.

• المرور علي زراعات الفاكهة (المانجو والعنب) لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية اللازمة

• المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للامراض المتواجدة والتي كانت تبقع الأوراق السركسبورى.

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعيليه-الشرقية -المنوفية – الغربيه –الدقهليه-البحيرة - كفر الشيخ-القليوبية -النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة-الفاصوليا-اللوبيا( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول وتبقعات أوراق وأعفان ثمار و بياض دقيقي وصدأ وعفن أبيض.

• المرور على زراعات محصول البصل بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة والتي كانت في أغلبها البياض الزغبي واللطعة الإرجوانية.

• تم المرور علي زراعات النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا حيث تم المرور علي محاصيل الشمر والكراوية والكمون والشبت والعتر والريحان والكزبرة وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة التي كانت في اغلبها اعفان جذور وذبول وبياض دقيقي ولفحة الالترناريا.



ثانياً: النشاط البحثي:

• تم نشر عدد 3 بحوث بمجلات علمية محلية.

ثالثاً:النشاط الارشادي والتدريبي

• تم تنفيذ عدد (86) مدرسة حقلية ضمن فعاليات فى الفرق الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية.

• تم تنفيذ (2) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول (القمح) وطرق مكافحتها بمحافظتى الجيزة (العياط - مها) - وذلك فى الفترة من 2/4 وحتى 4/4/2024.

• تم تنفيذ (8 ) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول (القمح) وطرق مكافحتها بمحافظات دمياط (كفر سعد)- بور سعيد (الاستصلاح) بنى سويف (الفشن-سمسطا) المنيا (ملوى)- قنا (قنا)- أسوان (نصر النوبة - إدفو) وذلك فى الفترة من 14/4 وحتى 18/4/2024.

• تم تنفيذ (5 ) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول (القمح) وطرق مكافحتها بمحافظات الجيزة (كرداسة)- سوهاج (أخميم - سوهاج) الوادى الجديد (الفرافرة – الخارجة) وذلك فى الفترة من 21/4 وحتى 25/4/202.

• قام بعض الباحثين بقسم بحوث أمراض الزينة والنباتات الطبية والعطرية بيوم حقلى لمتابعة بعض زراعات النباتات الطبية والعطرية " الكمون " بمحافظة المنيا – مركز سمالوط وذلك بتاريخ 21/4/2024.

• قام المعهد بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية بتنفيذ المؤتمر العلمى الأول وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية بعنوان " الزراعة والأمن الغذائى ومواجهة التحديات " وذلك بقاعة المعمل المركزى للاغذية والأعلاف فى الفترة من 29/4 وحتى 30/4/2024.

رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي

1- تم فحص عدد (486) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.



2- فحص عدد (228) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (26) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (34) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- فحص عدد (7) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.