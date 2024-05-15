طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن مواعيد التقديم للمدارس الحكومية بغية التقديم لأبنائهم، والتي تبدأ 1 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو 2024، حيث يكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي

الدخول إلى موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية

يجب إدخال الرقم السري الخاص بولي الأمر

تقديم طلب التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي.

أخيرًا يقدم أولياء الأمور أوراق الطلاب المطلوبة في المدرسة التي تم قبول الطالب فيها، بعد إعلان نتائج القبول.

السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي

جدير بالذكر أن السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام المقبل، ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن ست سنوات، كما لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات، وألا يزيد عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن تسع سنوات.

رياض الأطفال

كما يمكن لولي الأمر متابعة والاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

وزارة التربية والتعليم

وفي سياق آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية في 25 مايو، وتستمر لتنتهي في 6 يونيو 2024، على أن يقضي الطلاب شهرًا كاملًا في إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، ليترقب الطلاب فيما بعد ظهور نتيجة الامتحانات من خلال أرقام الجلوس، ويتم الحصول عليها من على موقع وزارة التربية والتعليم.