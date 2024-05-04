التربية والتعليم توضح مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسطة و 40% للمتوسط و 30% للمتميزين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي، وأسئلة الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة بناء على مواصفات محددة وتشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج الامتحان والإجابة، والأسئلة متدرجة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن جدول الامتحانات يراعي الفترة الزمنية للشعب المختلفة، مضيفًا أن هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة امتحان كل مادة في الثانوية العامة.

كما شدد على أن نظام التصحيح الإلكتروني "بابل شيت" لا يشوبه أخطاء، وكل ورقة إجابة في الثانوية العامة يراجعها 2 مصححين منفصلين، ولو فرق التصحيح أكثر من ½ درجة تذهب ورقة الإجابة لمصحح ثالث.



ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استخدام العصا الإلكترونية يستهدف الكشف عن أي أجهزة إلكترونية قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن استخدام العصا الإلكترونية ومنع دخول الأجهزة يعد من ضمن إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.



تقنيات حديثة في امتحانات الثانوية العامة 2024

كان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف في وقت سابق، عن استخدام تقنيات حديثة تطبق لأول مرة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتحاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.



