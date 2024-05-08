محافظ الغربية يجتمع مع وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات النقل.

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مسائيا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والتي بدأت صباح اليوم .

وخلال الاجتماع اكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات،مشيراً إلى أن 2705 مدرسة تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ المرحلة الابتدائية امتحاناتها اليوم وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الاثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.