هذا هو موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي.. يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة موعد التقديم لأبنائهم وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عن تفاصيل التقديم عبر محرك البحث " جوجل" حيث أن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2025م، يبدأ اعتبارًا من أول يونيو.

رياض الأطفال

وفي السياق يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي الرسمي أو الرسمي لغات في المدارس الحكومية 2023/2022، عن طريق الدخول على بوابة خدمات ولي الأمر.

نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال

ويمكن لولي الأمر متابعة والاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي

جدير بالذكر السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام المقبل، ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن ست سنوات، كما لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات، وألا يزيد عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن تسع سنوات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي سياق آخر كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس، حيث ويتاح التقديم للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.