عاجل
الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوب قطاع غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هذا هو موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي.. يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة موعد التقديم لأبنائهم وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عن تفاصيل التقديم عبر محرك البحث " جوجل" حيث أن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2025م، يبدأ اعتبارًا من أول يونيو.

txt

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات صفوف النقل (صور)

txt

موعد فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

رياض الأطفال

وفي السياق يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي الرسمي أو الرسمي لغات في المدارس الحكومية 2023/2022،  عن طريق الدخول على بوابة خدمات ولي الأمر.

نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال

ويمكن لولي الأمر متابعة والاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي

جدير بالذكر السن المطلوبة التقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام المقبل،  ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن ست سنوات، كما لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات، وألا يزيد عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن تسع سنوات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي سياق آخر كشف  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس، حيث ويتاح التقديم للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

مواد متعلقة

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وزير التربية والتعليم يفتتح الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول "مفاهيم تعليم الكبار"

الجريدة الورقية