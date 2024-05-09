الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات صفوف النقل (صور)

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية

التعليم: أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بلا تعقيدات

واستهل وزير التربية والتعليم جولته داخل المدرسة، التى يؤدى الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.
 

وتفقد وزير التربية والتعليم كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وزير التربية والتعليم يطمئن على وضوح الأسئلة 

واطمأن وزير التربية والتعليم من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد وزير التربية والتعليم عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

واطمأن وزير التربية والتعليم أيضا على على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وداليا إبراهيم مدير إدارة بدر التعليمية.

مواد متعلقة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف الاجتماع السنوي لرابطة الكليات الأمريكية الدولية

معهد إعداد القادة يستضيف إمام مسجد الحسين بمحاضرة حول وسطية الخطاب الديني

رئيس جامعة حلوان يبحث تطوير مستشفى بدر الجامعي

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السويدي للتكنولوجيا

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدا من جامعة الشارقة الإماراتية

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية

التعليم: المعلومات الإثرائية لا تدخل في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

شروط التقديم في مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس
الجريدة الورقية