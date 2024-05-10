موعد فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة للعام الثالث 2024 لتعيين معلمين مساعدين.

ويفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مايو 2024.

ويستمر باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين مفتوحا بشكل إلكتروني حتى 27 مايو.

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.



وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

ويمكن للراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة (من هنا).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن المستندات المطلوبة في التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

وتتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.



كما تتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.

وتتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد.



كما تتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



