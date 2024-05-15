أجمل 5 أدعية تزيح التفكير من العقل

الدعاء هو أحد أفضل العبادات التي تقرب المسلم من الله عز وجل، فيدعو بها في أي وقت وحين، وسنذكر هنا عدة أدعية يمكن الدعاء بها في جميع الأحوال على مدار اليوم.

يا حيّ يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه. أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، أن تفرج همي وتريح قلبي. اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.



