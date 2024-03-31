دعاء ديني في رمضان 2024

يتهافت المطربون على تسجيل أدعية وأناشيد وتواشيح تناسب شهر رمضان الكريم، وهو ما جعل المطرب المطرب مجد القاسم، يطرح أغنية جديدة بمناسبة شهر الصيام الكريم تحمل عنوان "رمضان"، من كلمات بهاء المري، ألحان و توزيع بدوي، إنتاج ريتشارد الحاج.

وفي 2024 قدمت قرابة 65 دعاء ديني لمجموعة كبيرة من المطربين من بينها أغنيتين للمنشد والفنان الشعبي عبدالرحمن بلالة الأولى تحت عنوان "هلال رمضان" من كلمات عبده هلال، والثانية "بشكرك" وهي عبارة عن ديو مع المنشد محمد أبوزيد، للشاعر أمل الطائر، وكلاهما من ألحان كريم محمد.

بالإضافة لأغنية هلت البشاير، للمطرب الشاب محمد حليم وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كيمز، و 30 دعاء رمضاني للمطرب محمد ضياء من كلمات عادل حراز، ألحان بدوي، توزيع كيمز ومينا، وأخيرًا دعاء للمنشد أحمد صباح تحت عنوان رمضان أشرق، وأغنية للمطرب محمود أكرم تحت عنوان رمضان أهو جانا. ويعتبر شهر رمضان فرصة لكل فنان أن يقدم الأدعية والأغاني الدينية، وهو التوقيت الأنسب لتقديم هذا النوع من الغناء، لذا يحرص أهل المغنى مع حلول الشهر الكريم على تقديم أغنية لرمضان وأدعية.

ويقول الفنانون عن السبب وراء أعمالهم الدينية في رمضان، ان الشهر الفضيل هو بمثابة فرصة أن يكون في رصيد كل فنان وتاريخه هذا اللون الروحاني من الغناء، وهو بالمناسبة ليس سهلًا على الإطلاق أن يغنيه أي مطرب، لكنه نوع خاص، يحتاج إلى روحانيات في الصوت والأداء، كما أكد البعض. ويشتهر عدد من المطربين بتقديم التواشيخ والأدعية الروحانية، ويعتبره البعض ضرورة لتنوع الفنان في تقديم ألوان مختلفة، خاصة اللون الديني، وهو ما يحدث كل كل في هذا التوقيت. ويؤكد الفنانون ان رمضان شهر مميز في العام كله، يدعو للأمل والطاقة، والتأمل والروحانيات، ويحرص خلاله الكثير من أهل الفن على تقديم أغاني وأدعية تمثل قيمة هذا الشهر.

وتعكس الأدعية رسالة روحانية لحالة الإيمان والإحتفال بهذه الأيام الجميلة المباركة، وتتعدد الأصوات التي تغني الأدعية والأغاني الرمضانية، وهو ما يجعل الجمهور، يختار صوته المفضل سواء في الدعاء أو الانشاد.



