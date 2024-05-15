ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز حيث تقام 3 مواجهات مرتقبة في إطار منافسات الجولة 23، بينما تأجلت مواجهة الأهلي والمقاولون بسبب مشاركة الأحمر في أفريقيا.

الداخلية ضد الجونة ..

ستنطلق مباراة الداخلية ضد الجونة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السلام لحساب الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز وستنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

فاركو ضد بلدية المحلة ..

يحل فريق بلدية المحلة ضيفًا ثقيلًا على فاركو في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس).

بيراميدز ضد سيراميكا ..

وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، سيلتقي فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.

جميع المباريات ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق النقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.