شيرين عبدالوهاب.. روتانا تنفي تصريحاتها وتؤكد عدم استلامها أي أغانٍ

تصدرت شيرين عبد الوهاب تريندات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، بعد زيادة معدلات البحث عليها من قبل الجمهور العربية لمعرفة مستجدات الخلاف بينها وبين شركة روتانا التي ألقت شيرين عليها اللوم لتأخير صدور ألبومها وطرح الأغاني التي انتهت من تسجيله.

وبعد تصريحات الفنانة المصرية عن خلافها مع شركة روتانا و إعلانها عن عدم انتهاء الخلافات، أصدرت الشركة بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، توضح فيه حقيقة ما تناولته شيرين عبد الوهاب مؤخرًا.

و قالت الشركة في بيانها: "رداً وتوضيحاً لما ذكر و انتشر فى مواقع التواصل الإجتماعي ، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقي أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة".

وتابع بيان "روتانا":" وبذلك تبقي أغنية "الدهب" التي انتشرت على منصات الإستماع الرقمية العربية والعالمية هي آخر ما قدمته الفنانة لـ روتانا.. وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور إستلامها للـ "ماستر" والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين".

ونفت الشركة كل ما تم تداوله وقالت:"لذا اقتضي التنويه وأن كل ما يشاع غير ذلك ، هو عار تماماً عن الصحة كما وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانوناً على هكذا ادعاءات".

يذكر أن بيان روتانا جاء بعد تصريحات شيرين بأن الألبوم الخاص بها يتعرض للتأخير بسبب شركة روتانا، الرغم من سدادها لمبلغ 8 مليون جنيه لصالح شركة روتانا، حيث خرجت في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية تؤكد تأخر طرح الأغاني قائلة: فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم في 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟.

