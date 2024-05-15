جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى البطولات الأوروبية والمحلية نقدمها لكم في السطور التالية:

تشيلسي وبرايتون ..

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على برايتون مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد ..

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال ضيفه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما على ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الأسبوع 34، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي ..

وفي إطار منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإسباني يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وخيتافي مساء اليوم على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز بتمام الساعة العاشرة مساءً، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

الدوري المصري الممتاز ..

الداخلية ضد الجونة .. ستنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السلام لحساب الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز وستنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

فاركو ضد بلدية المحلة .. يحل بلدية المحلة ضيفًا على فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس).

بيراميدز ضد سيراميكا .. ستنطلق المباراة الساعة 7:00 مساءً على استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.