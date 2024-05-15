ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. جود بيلينجهام مازال في الصورة

احيا الانجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أماله في الفوز بلقب هداف الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك بعد قيادته لفريقه ريال مدريد لفوز ساحق على ضيفة الافيس بخمسة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في الدوري الاسباني .

وكان كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ورغم حسن لقب بطولة الدوري الاسباني قد دفع بتشكيلة اساسية في مواجهة الافيس وبالفعل نجح الفريق الملكي في تحقيق فوز كاسح وتمكن جود بيلينجهام من افتتاح النتيجة لفريق ريال مدريد بعد عرضية متقنة من توني كروس .بينما تناوب فينيسيوس جونيو و فريدريكو فالفيردي و أردا جولار على احراز باقي اهداف الفريق الملكي الخمسة .

هدف جود بيلينجهام رفع رصيد الهداف الانجليزي الى 19 هدف في الدوري الاسباني متساويا مع مهاجم الغواصات الصفراء فياريال الكسندر سورلوتث وبفارق هدف واحد عن المتصدر حاليا وهداف فريق جيرونا ارتيم دوفيبياك الذي سجل 20 هدفا .

يذكر ان ريال مدريد احرز لقب الدوري الاسباني في الموسم الحالى ويتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الليجا الاسبانية قبل خوض المباراة المصيرية امام بروسيا دورتموند الالماني في الاول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال اوروبا .