بـ 9 طلقات.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل معاون مباحث المقطم

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 9 يونيو المقبل للحكم على المتهم بقتل ابن معاون مباحث قسم المقطم.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض أبو زيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان. ‏

كشفت التحقيقات في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بقتل المجني عليه بعد ضربه 9 طلقات بالجسد، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.

ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص بمحافظة الإسكندرية لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية.

سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تبين أن الشخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وكان يتخذ المقر لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية، مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الكتب مجهولة المصدر، و3 أكلاشيه مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، و2 جهاز حاسب آلي بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.