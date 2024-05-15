ميدو: على اتحاد الكرة فعل هذا الأمر مع حسام حسن

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بعدم التحدث لوسائل الإعلام إلا في وجود مستشار إعلامي.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرجوكم لا تذبحوا حسام حسن.. هو وجهازه الفني ونحن أيضًا لدينا مباراتين في غاية الأهمية، وتوقيتهم صعب، هو وقت ليس وقت الأزمات".



وأضاف: "نريد تأهل المنتخب إلى المونديال.. مصر تستحق أن تتواجد في بطولة كأس العالم القادمة، وأن تلعب بشكل جيد في كأس العالم أيضًا".



وتابع: "على اتحاد الكرة عقد اجتماع رسمي مع حسام حسن ويطالبوه بعدم التحدث لوسائل الإعلام إلا في وجود مستشار إعلامي محنك ولديه الخبرة، ويقوم بتسجيل الحوار".



وأكمل: "أطالب أن يكون حسن المستكاوي أو فتحي سند أو محمد سيف أو أي صحفي صاحب خبرة يقوم بمهمة المستشار الإعلامي".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أحترم عمل الصحفيين، وعندما كنت مدربًا لفريق الزمالك قمت بعمل قاعة مؤتمرات صحفية في النادي، وكنت أعقد مؤتمرًا صحفيًا مصورًا قبل أي مباراة للحديث مع الصحفيين".