الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو ينتقد حسام حسن بعد تصريحاته للصحفيين

حسام حسن
حسام حسن

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقاداته لحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول بعد التصريحات التي أدلى بها للصحفيين.

إقرأ أيضًا..

txt

شباب الزمالك يفوز على الأتحاد السكندري في بطولة الجمهورية للسلة


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع يتحدث عن تصريحات حسام حسن، وأرى أن توقيت هذه التصريحات سيء للغاية، ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر".
وأضاف: "ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن، إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة، فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب".
وتابع: "لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعب جديد من الدوري ينضم للمنتخب.. أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفني".
وأكمل: "جلسة الصحفيين كانت يجب ألا تحدث، وكان على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوموا بذلك".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "حسام حسن خسر أمور كان يجب ألا يخسرها حاليًا، كما أنه خسر المصداقية لتضارب تصريحاته مع تصريحات سبق أن قالها".

مواد متعلقة

شبانة: إتحاد الكرة تجاهل توجيه الشكر لمودرن فيوتشر

نجم الزمالك السابق : على حسام حسن تغيير أسلوبه مع لاعبي منتخب مصر

غياب المشروع.. تعليق لميس الحديدي على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

أبو الدهب: حسام حسن سيقوم بغربلة قائمة المنتخب

زكي عبد الفتاح: تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر " مطلب جماهيري"

رضا عبد العال: حسام حسن الأفضل لتدريب منتخب مصر

رسميا.. الإسماعيلي يضم عبد الكريم مصطفى

أمم أفريقيا ..عبد العال: فيتوريا السبب في ضياع أسهل بطولة
الجريدة الورقية