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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شباب الزمالك يفوز على الأتحاد السكندري في بطولة الجمهورية للسلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حقق فريق شباب الزمالك لكرة السلة فوزاً مهماً ومستحقاً على منافسه الإتحاد السكندري في المباراة القوية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن نهائيات بطولة الجمهورية تحت 20 عاماً.

قدم فريق الزمالك عرضاً قوياً ونجح في قلب تأخره بعد نهاية الشوط الأول إلى فوز بفارق 3 نقاط في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وحسم الفارس الأبيض المباراة لصالحه بنتيجة 64-61 بعد تألق لافت من لاعبيه وعلى رأسهم ياسين ياسر وبهاء رمضان وميدو.

ويلتقي الزمالك بالاهلي مساء غدٍ الأربعاء في ثاني مباريات نهائي بطولة الجمهورية.

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