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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يتقدم لمانشستر سيتي بالهدف الأول أمام توتنهام

مباراة توتنهام ومانشستر
مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول في شباك مضيفه توتنهام لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التعادل يسيطر على مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في شوط الفرص الضائعة

وأحرز النرويجي إيرلينج هالاند أول أهداف المباراة في الدقيقة 52 بعد عرضية متقنة من دي بروين على الجانب الأيمن.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام 

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين 

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

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