هالاند يتقدم لمانشستر سيتي بالهدف الأول أمام توتنهام

تقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول في شباك مضيفه توتنهام لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النرويجي إيرلينج هالاند أول أهداف المباراة في الدقيقة 52 بعد عرضية متقنة من دي بروين على الجانب الأيمن.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند