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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يسيطر على مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في شوط الفرص الضائعة

مباراة توتنهام ومانشستر
مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي والمؤجلة من الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي.

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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام بالبريميرليج

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لإعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة والإقتراب من حسم اللقب لصالحه.

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي ونجح مانشستر سيتي في إجبار توتنهام على التراجع لوسط ملعبه.

وأهدر مانشستر سيتي أول فرصة خطيرة في الدقيقة 16 بعدما تصدى حارس توتنهام ببراعة لتسيدة فودين على بعد أمتر من المرمى.

وكاد جفارديول المتقدم أن يحرز أول أهداف المباراة الا أن كرته مرت فوق العارضة بقليل بعد محاولة خطيرة من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 45 واصل مانشستر سيتي مسلسل إهدار الفرص بعد تسديدة قوية من فودين من داخل منطقة الجزاء الا أن دراجوسين لاعب السبيرز أبعد الكرة لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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