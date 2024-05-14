الشيبي: لقب الدوري هدف بيراميدز في الموسم الحالي

أكد محمد الشيبي لاعب بيراميدز أن فريقه قادر تماماً على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وقال الشيبي في تصريحات عبر الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز على مواقع التواصل الإجتماعي: “ بيراميدز يستحق الفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي، ونحن كلاعبين نركز تماماً على تحقيق هذا الهدف ”.

وأضاف: “ نمتلك فريقاً مميزاً قادر على المنافسة حتى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة، ونلعب كل مباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز ”.

وأكمل الشيبي: “ أكون عصبياً اثناء المباريات فقط لأنني لا أحب الخسارة، وأقرب أصدقائي وليد الكرتي ورضا سليم لاعب الأهلي ”.