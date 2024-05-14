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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

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أيمن الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من خطورة بيراميدز

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

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