السفير المصري بالسعودية يدشن المؤتمر الصحفي لمعرض سعودي فاشون أند تيكس بالرياض

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن العاصمة السعودية الرياض شهدت تدشين معرض سعودي فاشون في مؤتمر صحفي جمع عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الأعمال .

حضر المؤتمر السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالسعودية وسلمان العطاوي مدير مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .

حيث بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للدكتور محمد الشريف رئيس المعرض الذي تحدث عن التطورات في قطاع الأزياء في المملكة ونموه الملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار الشريف عن المبادرات والاتفاقيات المنتظر تنفيذها خلال فعاليات المعرض المقام في أغسطس القادم والتي ستساهم بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع وفتح مصانع وتوفير فرص عمل بقطاع الأزياء والأقمشة والخدمات المساندة لها.

ووعد الشريف بتنفيذ أكبر معرض في هذا المجال ليليق بالسوق السعودي ويكون نواة لجذب الاستثمارات الجديدة التي ستحقق عوائد ونمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالمملكة .

فيما قال السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق أن العلاقات المصرية السعودية تشهد طفرة كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات .

وأضاف أنه اعتاد خلال فترة توليه لدعم كافة الاستثمارات المصرية السعودية وتذليل العقبات وتقديم فرص الاستثمارات بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين .

ومن جانبه أشاد رئيس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات سلمان العطاوي بالمعرض الذي توقع نجاحه في تحقيق أهدافه وأحداث طفرة في مجال المعارض والمؤتمرات في المملكة بالإضافة لدعمه لنمو قطاع الأزياء والموضة الذي يشهد تطور ملحوظ .

وشاركت الغرفة التجارية بالرياض بممثلين عنها في المؤتمر الصحفي وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المعرض لدعم المبادرات التي ستفعل خلال أيام المعرض ودعم للاستثمارات .

وفي الختام أثنى حنفي على دور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة في دعم رجال الأعمال المصريين ، وايضاً مساهمته في جلب فرص إستثمارية لرجال أعمال سعوديين على الأراضي المصرية ، كما يتميز السفير المصري بالمملكة بعلاقاته المتميزة مع القيادات السعودية ورجال الأعمال ، وحرصه الدائم على إبراز دور مصر الريادي وحرصه الدائم على حضور المناسبات السعودية الرسمية والمعارض المصرية التي تقام على أراضي المملكة ، وتواصله الدائم مع أبناء الجالية المصرية بالمملكة .

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