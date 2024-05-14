السودان| قائمة أولية لشهداء وجرحى معسكر أبو شوك

كشفت غرفة طواريء معسكر ابوشوك للنازحين بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ان القصف المدفعي المكثف الذي نفذته قوات الدعم السريع المتمردة على المعسكر، في إطار خطتها لاحتلال الفاشر قد تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة (٢٣) آخرين بإصابات متفاوتة معظمها في الرأس والرقبة والصدر.

وناشدت الغرفة جميع المنظمات الأممية الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف مجازر مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد النازحين، كما ناشدت تلك المنظمات ومنظمات المجتمع المدني بالإسراع في توفير عربة إسعاف لاجلاء المصابين والجرحي الى مستشفي ألفاشر الجنوبي.

وفيما يلي بالقائمة الأولية باسماء الشهداء والجرحى أولًا الشهداء :

١_ علي حسب الله "ايفوسا" ٣١ سنة بلك ٢٢، ابتهاج آل عبدالجبار داؤد " ٧ سنة بلك ١٨ شرق إسماعيل خليل هارون " ١٧ سنة بلك ١٩ شرق، موسي عبدالله الطاهر " ١٧ سنة بلك ١٤ شرق ، شهيد خامس لم يتم التعرف عليه وعمره " ١٧ سنة يقم في بلك ١٥

ثانيا الجرحي والمصابين :

"عبدالله نورالدائم " ١٧ سنة، بلك ١٩ شرق ، إصابة الرجل ، عائشة تبن مور " ٣٥ سنة بلك ١٨ شرق ، إصابة في الرقبة والركبتين ، مصطفي يوسف زكريا " ١٥ سنة، بلك ١٨ شرق ، إصابة في الرقبة نوادر عبدالجبار " ٢٠ سنة ، بلك ١٨ شرق ، إصابة في الرأس ، نبيل الطيب عثمان " ١١ سنة ،بلك ١٩ ، إصابة في الرأس ، خديجة عبدالله ادم " ٤٠ سنة، بلك ١٨ شرق ، إصابة في الساق ،حميدة عبدالحميد حسن " ١٥ سنة ، بلك ١٨ شرق ، إصابة في الخصر واليد ، محمد عبدالحميد حسن " ١٠ سنة، بلك ١٨ شرق ، إصابة في اليد ، ادم عبدالحميد حسن " ١٢ سنة ، بلك ١٨ شرق ، أصابة في الرجل ، إسراء عبدالحميد حسن " ١٤ سنة، ١٨ شرق ، إصابة في الفم صديق عبدالرحمن فضل " ٤٥ سنة ، بلك ١٨ شرق ، محمد باسي " ٩ سنة ، علي إسماعيل علي " ١٣ سنة ،بلك ٢١ شرق ، إصابة في اليد وكسر في الأصابع محجوب عثمان احمد " بلك ١٩ شرق ، إصابة في اليد الأيسر مبارك محمد ادم " ٣٥ سنة ، بلك ١٩ شرق إصابة في اليد والرجل ١٦ ، مصطفي محمد ادم " ٢٥ سنة ، بلك ١٩ شرق ، إصابة في البطن ١٧ ، صبري عبدالله ادم " ٢٠ سنة بلك ١٩ ، إصابة في الصدر ١٨ الطاهر ابراهيم " ٢٨ سنة ، بلك ١٩ ، إصابة في البطن ١٩، الهادئ ، ٣٠ سنة ، كسر في الرجل.

٢٠ محمد ابراهيم " ١٩ سنة ، إصابة في الرجل ٢١، إيمان عبدالرافع عبدالله " ١٥ سنة ، بلك ١٩ ، إصابة في اليد والرجل ٢٢، مصطفي عمر ابكر " ٢١ سنة ، بلك ١٥ ، إصابة في الرجلين الاثنين حبو محمد ادم " ١٥ سنة بلك ١٥ ، إصابة في الكتف.

ويشار إلى أن تاريخ انشاء معسكر ابو شوك للنازحين الذي يقع في الجانب الشمالي الغربي من مدينة ألفاشر يعود إلى العام ٢٠٠٣م كأول معسكر يقام للنازحين جراء الحرب التي نشبت في ذلك الوقت بين الحكومة وعددا من الحركات المسلحة التي وقعت لاحقا على اتفاقية جوبا للسلام.