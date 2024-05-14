السودان| والي غرب كردفان يعلن عن فتح المدارس الأحد القادم

أعلن والي غرب كردفان السوداني الدكتور عصام الدين هارون أحمد محمد عن فتح المدارس بجميع محليات الولاية في التاسع عشر من شهر مايو الحالي الذي يصادف يوم الأحد القادم.

وقال هارون في تصريحات صحفية إن وزارة التربية بالولاية أكملت استعداداتها لذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وأولياء الأمور مبينا أن فتح المدارس يشمل جميع المراحل الدراسية .

وأضاف هرون أن أبناء النازحين من داخل وخارج الولاية سيتم استيعابهم ضمن أبناء الولاية ودون أي رسوم دراسية.

واكد الوالي التزام حكومته بدفع مرتبات العاملين بالتعليم بمافي ذلك المتأخرات حال انسياب موارد الولاية المالية من المركز مشيداً بصبر ومثابرة المعلمين من أجل رسالتهم تجاه التلاميذ والطلاب ودعاهم لتفهم ظروف الولاية التي تأثرت بالحرب كثيرا.

وقال والي غرب كردفان أن ثلاث من المحليات تعاني من الهشاشة الأمنية بسبب مليشيا الدعم السريع المتمردة مما أثر على الحركة الطبيعية بينها وبقية المحليات إلا أن الحياة تسير بشكل شبه طبيعي. وحيا هرون صمود القوات المسلحة في وجه المليشيا وانتصاراتها الكبيرة بمساندة المقاومة الشعبية كما أعرب عن تقديره للهجانة بالأبيض واستبسالها من أجل الوطن والمواطن . وأكد هارون وقفة مواطن الولاية مع القوات المسلحة ودعمها لها للتصدي للمليشيا المتمردة ودحرها تماما.

وفي سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية .

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي اليوم" إن عقار أكد خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".

من جانبه قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحا كاملا حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية،مشيرا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ ألانشطة والعمليات الإنسانية.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره للحكومة السودانية لإستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات،مؤكدا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.