الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء ينفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بجنوب سيناء

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تنفيذا لتكليفات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين لتقديم الدعم الفنى والارشادى لنشر ثقافة المدارس الحقلية بمحافظة جنوب سيناء، وتحت تعليمات د حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء قام فريق المشروع البحثي " تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء" الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن وذلك بتكليف من د أحمد عبد المقصود- رئيس الشعبة .
 

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وكيلا الزراعة والرى بالبحيرة يتابعان عمليات تطهير الترع

رفع وعي المربين
وقال الدكتور أحمد الحاوى  المدير التنفيذي للمشروع أن المشروع يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتى تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذة المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء .

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الجريدة الورقية