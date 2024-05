العرض الترويجي لـ Lord of the Rings: The Rings of Power يكشف عن تاريخ إصدار الموسم الثاني

Amazon's Lord of the Rings: The Rings of Power كان ناجحًا للغاية ومثيرًا للانقسام الشديد في مجتمع المعجبين بـ LOTR. (سؤال منفصل، هل كان أي تعديل حديث أو محتوى جديد في سلسلة محبوبة مثيرًا للخلاف؟ أفكار لوقت آخر.) اشتكى الكثير من الناس من كيفية قيام أمازون بإهدار الموسم الأول والبدء من جديد، ولكن من الواضح أن هذا لن يحدث أبدًا.

ما يحدث هو أن الموسم الثاني من The Rings of Power يحتوي على أول مقطع دعائي له وتاريخ إصداره في 29 أغسطس.



أنا من أشد المعجبين بـ Lord of the Rings ووجدت أن الموسم الأول ممتع إن لم يكن ضروريًا، لكني أحب مظهر كيف تتصاعد الأمور هنا للموسم الثاني. نحصل على الكثير من التشويق للمعارك الملحمية والمخلوقات المخيفة بينما يكشف ساورون عن نفسه ويبدأ في تشديد الخناق على الأرض الوسطى بأكملها؛ هناك أيضًا نظرات إليه في شكله "العادل" وهو يقوم بتشكيل حلقات القوة الفخرية مع Celebrimbor.

وتقول أمازون إن الحلقات الثلاث الأولى ستصل في 29 أغسطس، مع متابعة الإدخالات اللاحقة كل أسبوع. مثل الموسم الأول، سيتكون هذا الموسم من ثماني حلقات إجمالاً.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة Warner Bros. Discovery أنها ستطلق فيلمًا حيًا جديدًا لورد أوف ذا رينجز في دور العرض في عام 2026. الفيلم يحمل عنوان مبدئي The Hunt for Gollum، وهو من إخراج وسيقوم ببطولة آندي سركيس، الذي لعب دور Gollum في ثلاثية The Lord of the Rings وThe Hobbit للمخرج بيتر جاكسون. ستدور أحداث هذا المشروع في نفس الكون الذي بناه جاكسون، في حين أن سلسلة أمازون هي كيان منفصل تمامًا. على الرغم من ذلك، هناك بعض الحمض النووي المشترك - تم تصوير الموسم الأول من The Rings of Power في نيوزيلندا، مثل أفلام جاكسون، وكتب الملحن هوارد شور موضوع الاعتمادات الرئيسي لعرض أمازون بعد تسجيل جميع أفلام ميدل إيرث الستة.