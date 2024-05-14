الثلاثاء 14/مايو/2024 - 08:26 م 5/14/2024 8:26:17 PM

ما أراه الآن من حرب ضارية ضد مصر، أصبحت حرباً بلا صواريخ أو طائرات، فمصر بقيادة الرئيس السيسى استطاعت تجهيز أحدث الأسلحة والطائرات ففكر المفكرون عندهم فى سلاح قوى وفتاك يهدم الوطن بكل سهولة ألا وهو هدم العقيدة والدين والرباط وبأيدى قلة منحرفة من المحسوبين على وطننا الغالى بشرائهم بالأموال لينشروا الفتن والكراهية وتعليم الأجيال الخلاعة والمجون والاستهتار وتم ربط شبابنا شباب مستقبل مصر بالانترنت ليسلب عقولهم وإرادتهم عبر ساعات فى متاهة لا قيمة لها وبأفلام تم تصويرها أن كل شىء سهل فى الحياة وبنيت على سفك الدماء والسرقة والنهب، ولذلك تجد الشباب عنده لا مبالاة وسهل إثارة المشاكل مع والديه وإخوته والمجتمع ولا بد من التدخل الفورى لمعالجة هذه المشاكل بزرع العقيدة وحب الوطن والتضحية واحترام الكبير والصغير كما تعلمنا نحن تعاليم الدين الحنيف وغرس القيم ليخرج جيل يكون قادراً على حفظ بلدنا من الأخطار. إنهم هؤلاء الأعداء الذين يضمرون الشر لبلدنا بكل الطرق نريد أن يكون للمدرسة دور أكبر ومن الأسرة دور أكبر ومن كل المجتمع لنؤسس جيلاً قادراً على حمل الراية وحفظ الوطن من كل سوء.

حفظ الله مصر رئيساً وشعباً من كل المخاطر ولأبنائنا كل المحبة.