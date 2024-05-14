برنامج خاص لعبدالله السعيد وناصر ماهر استعدادا لموقعة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تدريبياً خاصاً، لعبد الله السعيد وناصر ماهر ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، دون المشاركة في المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وجاء هذا القرار لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل، في ظل غيابهما عن الفريق في المواجهة المقبلة أمام نهضة نظراً لعدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.