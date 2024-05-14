عاجل
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره البحريني.. القضية الفلسطينية على رأس الطاولة
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج خاص لعبدالله السعيد وناصر ماهر استعدادا لموقعة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تدريبياً خاصاً، لعبد الله السعيد وناصر ماهر ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..

txt

شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، دون المشاركة في المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وجاء هذا القرار لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل، في ظل غيابهما عن الفريق في المواجهة المقبلة أمام نهضة نظراً لعدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.

مواد متعلقة

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديده فى مؤتمر صحفي غدا

الزمالك يقيد لاعبين جدد في القائمة المحليه

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام أهلى جدة السعودي

البرتغالي جوزيه جوميز يقترب من تدريب الزمالك

مجلس إدارة الزمالك يساند فريق الكره فى مقصورة ال مكتوم

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الرجاء المغربي

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

سفير مصر فى الإمارات يساند الزمالك أمام أم صلال

الجريدة الورقية