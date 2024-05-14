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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك بقطاع غزة اليوم

جيش الإحتلال
جيش الإحتلال

 

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك شمال وجنوب قطاع غزة .

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شكري: نرفض سياسة ليّ الحقائق.. وإسرائيل المسئولة عن الأزمة الإنسانية في غزة

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الصحة الفلسطينية: غالبية مُستشفيات غزة خرجت عن الخدمة ونحاول توفير الحد الأدنى من الأدوية

 

وكانت فصائل فلسطينية أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال في حرب شوارع هي الأعنف للدفاع عن مخيم جباليا.

 

المحكمة الدولية تعلن عن مواعيد عقد جلسات دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

 

أعلنت المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء أنه سيتم الخميس والجمعة مناقشة طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر ضد إسرائيل. ويشار إلى أنه توجد تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستستجيب لطلب جنوب إفريقيا وإصدار الأوامر لمنع ومعاقبة إسرائيل بسبب "القتل الجماعي في قطاع غزة".

 

 

ويشار إلى أنه يوم الجمعة، قدمت جنوب إفريقيا طلبا الى المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة إضافية في الملف الذي يدار ضد إسرائيل- وإصدار أوامر إضافية ضدها. جاء ذلك بادعاء أنه في الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا يوجد تطرق الى المتغيرات في غزة، بعد العملية في رفح، وفي غضون ذلك، أعلنت مصر قبل يومين أنها ستدعم دعوى جنوب إفريقيا التي قدمتها ضد إسرائيل.

 

 

ويشار إلى أن المحكمة الدولية في لاهاي ناقشت دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في شهر كانون ثاني/يناير، وقررت أنها لن تصدر أمر بوقف الحرب كما طلبت الدعوى. مع ذلك أصدرت أمرين مؤقتين ضد إسرائيل، بموجبها يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية. وطلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل تقديم تقريرا مفصلا حتى نهاية شباط/فبراير لكيفية التزامها بهذه الأوامر الصادرة. مسؤولون مهنيون نصحوا المستوى السياسي تطبيق هذه الأوامر الصادرة وتقديم التقرير الى المحكمة الدولية كما هو مطلوب، وعدم انتهاك القرار.

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