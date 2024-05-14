الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم البرامج والإصلاحات بتونس لتحقيق التنمية المستدامة

أعرب المديرون العامون بالاتحاد الأوروبي عن استعدادهم لمواصلة دعم البرامج والإصلاحات التي يتم العمل عليها حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي السبعي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، جيرت جان كوبمان المدير العام للجوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي، وليون ديفلو المدير العام للتجارة، وديتي جول جورجنيسين المديرة العام للطاقة، خلال جولتها الترويجية "لمنتدى تونس للاستثمار التي تقوم بها لعدد من الدول الأوروبية".

من جانبها، استعرضت الوزيرة الخطط التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لدفع النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تحظى بالاهتمام والتركيز في برامج وخطط العمل للمرحلة القادمة من الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، الرقمنة، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها لمستوى التعاون والشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة وعن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز وتوطيد هذا التعاون ، في إطار المصلحة المشتركة.

وعلى صعيد متصل، التقت الوزيرة بعدد من الكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا من أصحاب مشروعات ومسؤولين في جمعيات و شركات خاصة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي و الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشددت الوزيرة على أهمية دور الجالية التونسية وخاصة منها الكفاءات وأصحاب الأعمال والخبراء والباحثين بتضافر الجهود الوطنية من أجل التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورهم الفعال في الترويج والتسويق لتونس انطلاقًا من كافة مواقع مسئولياتهم.

ودعت السبعي، أصحاب المشروعات إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة لمزيد تطوير وتوسيع انشطهم نحو العالمية، مؤكدة استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الظروف الملائمة والمرافقة الضرورية لإنجاز فروع لمشروعاتهم في تونس.