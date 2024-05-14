طريقة عمل السمك المشوي بالزنجبيل.. يقيك من الزهايمر

السمك المشوي من الأكلات الصحية المفيدة للجسم والبشرة والشعر، لذا يعد من الخيارات الأمثل للحصول على جسم صحي ورشيق، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالزنجبيل.

سمك مشوي

طريقة عمل السمك المشوي بالزنجبيل

المقادير

- السمك : كيلو (مجمد)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مطحون)

- عصير الليمون : 3 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- الكمون : رشّة

- بهار سمك : رشّة

طريقة التحضير

ضعي السمك في ماء بارد، وأزيلي جلد السمك وهو لا يزال مجمداً كي لا تبقى قطع من اللحم مع الجلد، ثم صفّيه من الماء.

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون مع الزنجبيل، والملح، وبهار السمك، والثوم، والكمّون، و3 ملعقة من زيت الزيتون، حتى تتجانس المكونات.

وزعي مزيج التتبيلة على السمك جيداً.

ادهني كمية الزيت المتبقية في صينية فرن، ثم ضعي السمك في الصينية، وغلّفيها بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة، ثم ارفعي ورق القصدير حتى يتحمّر السمك.

ضعي السمك المشوي في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

فوائد تناول السمك

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير ، حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تبقي قلبك صحية عن طريق خفض الدهون الثلاثية ، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.

يعالج الاكتئاب

يمكن أن يساعد استهلاك الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي بشكل يومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الفم، والحلق، والبنكرياس، وما إلى ذلك، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، يمكن أن تمنع التكاثر غير الطبيعي للخلايا السرطانية.

يمنع مرض الزهايمر

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.