" أوبك " تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إنها ستحول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف "أوبك+" مما يشير إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون لدعم سوق النفط.

" أوبك "

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.

ولم تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، أيا من توقعاتها عن الشهر الماضي.

وهذا هو التقرير الأخير قبل اجتماع تحالف " أوبك +" المقرر عقده في الأول من يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام.

وتعبر منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، عن تفاؤلها بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقالت في التقرير "رغم بعض الاحتمالات الهبوطية، فإن الزخم المستمر الذي لوحظ منذ بداية العام قد يوفر اتجاها صعوديا إضافيا لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 وما بعده".

منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "

" أوبك "

ونفذ " أوبك +" سلسلة من خفض إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. ويستمر الخفض الأحدث البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران ما لم يتم تمديده، وأشارت بعض المصادر داخل أوبك+ إلى احتمال تمديده.

وترى أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إنها ستحول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف "أوبك+" مما يشير إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون لدعم سوق النفط.

أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين ولم تتوقع ذروة يصل لها الطلب على النفط.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، أيضا إنها لن تقدم بعد الآن بيانات حول حساب الطلب العالمي على خامها، والذي كان بمثابة مؤشر على قوة السوق، وستركز على تقدير الطلب على النفط من "أوبك+".

وقال مصدر في " أوبك +"، التي نشرت تقريرا عن هذا التغيير الأسبوع الماضي، إن هذه الخطوة تعكس حقيقة أن الطلب على نفط أوبك+ أصبح الآن أكثر أهمية، إذ أن اتفاق إعلان التعاون هو الإطار الحالي للتعاون في سوق النفط.