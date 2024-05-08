توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسلة خامات أوبك لـ81.7 دولار 2024

ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2024 إلى 84.13 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع 3.6% مقارنة بالشهر السابق.

بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتها فى عام 2024 إلى 81.7 دولار للبرميل، أى بنسبة تراجع تبلغ 1.5% مقارنة بعام 2023.

وتابع التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع في شهر فبراير 2024 بنسبة 1.4% (1.2 دولار للبرميل مقارنة بشهر يناير 2024 ، ليبلغ 81.2 دولار للبرميل.

وأضاف التقرير يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التفاؤل المحيط بالنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024، والمؤشرات على تعزيز أساسيات سوق النفط المادية، والتغطية المكشوفة فى سوق العقود الآجلة، والمخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن انخفاض إمدادات الخام الخفيف في حوض الأطلسى، والتعافى التدريجي للطلب من مصافى التكرير الأمريكية، وتجدد الاهتمام بالشراء من شركات التكرير الصينية.