" تعليم الاسكندرية " عصا اليكترونية للكشف علي الأجهزة الذكية بالامتحانات

التي تبدأ السبت القاد

أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

جاء ذلك خلال إجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

كما أوضح الدكتور عربي أبو زيد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (104113) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (384) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و 10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وأوضاف ، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات. وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

متابعة المحافظ

كانت محافظة الاسكندرية قد اعلنت اليوم متابعة اللواء محمد الشريف محافظ_الإسكندرية استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

هذا وقد كلف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

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