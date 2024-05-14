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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انتهاء الاجتماع التنسيقي ..وإشادة من الكاف بمستوي الزمالك فى الكونفدرالية

الاجتماع التنسيقي
الاجتماع التنسيقي

انتهى منذ قليل الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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إشادة من الكاف بمستوي الزمالك فى الكونفدرالية

وشهد الاجتماع تنسيق كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص ما قبل انطلاق اللقاء وما بعد صافرة نهاية اللقاء ومراسم التتويج.

وحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلاً من ، أحمد سليمان عضو المجلس  والمشرف على الكرة ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات  العامة.
وأشاد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع بالمستوى المميز لفريق الزمالك في البطولة ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

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