يحتل سمك الزبيدي مكانة خاصة بين المأكولات البحرية الشهية المحببة لدى الجميع لمذاقه الذكي وفوائده المتعددة.

ويحتوي سمك الزبيدي على العديد من المعادن؛ كالكالسيوم، والفسفور، والحديد، والزنك، واليود، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامين ب2 أو ما يُعرف بالريبوفلافين.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير مطبق زبيدي بالأرز البسمتي بخطوات سهلة وبسيطة.

- للمطبق :

سمك الزبيدي : 2 قطعة

كزبرة يابسة : نصف ملعقة كبيرة

الشبت : ملعقة كبيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

هيل : نصف ملعقة صغيرة

البصل : كوب (مفروم)

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

ملح : حسب الحاجة

- بهارات السمك :

الليمون الأسود الجاف : 2 حبة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

عصفر : نصف ملعقة صغيرة

بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

كزبرة خضراء : حزمة

الشبت : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- مقادير الأرز :

أرز بسمتي : 750 غرام

هيل : 6 حبات

سمن : 100 غراماً

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

البصل : 1 حبة (مفروم)

القرفة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- للتزيين :

زبيب : ملعقة كبيرة (منقوع بالماء)

البصل : 1 حبة (مفروم)

كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

لتحضير حشوة السمك: ضعي البصل المفروم على النار مع إضافة ملعقة صغيرة من الزيت، واستمري بالتحريك، ثم أضيفي الثوم وقلبيهم معاً.

أضيفي الملح، والكزبرة، والكركم، والهيل، والشبث، ومقدار 4 ملاعق كبيرة ماء ليصبح مثل العجينة، ثم احشي السمك من الداخل بالحشوة، وأغلقي طرف السمك جيداً بالخيط.

في طبق صغير، ضعي كافة التوابل اللازمة للسمك، والدقيق، وشكلي خطوط طولية على سطح السمك وغطيها بالتوابل ثم دعي السمك جانباً لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب التوابل جيداً.

ضعي كمية قليلة من الزيت في مقلاة، وأضيفي للزيت قطع من الليمون لمنع رائحة الزنخة، واقلي السمك من الجهتين ثم صفي السمك من الزيت.

لتحضير الأرز: ضعي القليل من الزيت في قدر، وأضيفي البصل، والثوم، والليمون المجفف، والشبث، والكزبرة الخضراء، وقلبيهم قليلاً، ثم أضيفي كمية الماء اللازمة لطهي الأرز، وبعد أن يغلي الماء، بعد مرور حوالي 15 دقيقة، افتحي الغطاء وأضيفي قطع السمك، واتركي المكونات حتى تنضج تماماً.

في هذه الأثناء، حضري مكونات التزيين وذلك بتحمير البصل مع السمن ليصبح بني اللون، وأضيفي له الكزبرة، وحبات الزبيب، وبعد التأكد من نضج الأرز ضعيه في طبق التقديم مع وضع الزينة على الوجه.