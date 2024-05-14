حبس سائق أوبر بتهمة التعدي على فتاة

قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .

واستمعت النيابة لأقوال المجتى عليها التى تعرفت على المتهم بسرايا النيابة ،وقالت إن المتهم توقف بسيارته فى الشارع بحجة انه يريد شرب مياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها،ولكنها تمكنت من الهرب.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ لجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه "مقيم بدائرة قررت نيابة ثان مدينة نصر"، التي قررت حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تدير كيان تعليمى وهمى بقصد الاحتيال علي المواطنين والحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين ف ف ص" 26 سنة مدير أكاديمية خاصة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمركز أخميم وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزوره بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 10000 جنيه للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمه وعثر علي الآتي سماعة طبية جهاز ميكروسكوب و جهاز قياس ضغط الدم و عدة كارنيهات بأسماء العديد من الطلبة في مختلف التخصصات الخاصة بالأكاديمية – عدة شهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهوره بخاتم شعار الجمهورية بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي برنامج تدريبي في عدة مجالات عدة شهادات بيان تقديرات درجات منسوب صدورها لجامعات وكليات مختلفة " بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي تقديرات وعدة شهادات منسوب صدورها لشركة لتكرير البترول بأسماء العديد من الطلاب و دفاتر إستلام نقديه والعديد من المذكرات التعليمية الخاصة بالأكاديمية في مواد مختلفة و دفتر مدون به بعض الطلاب الملتحقين بالأكاديمية دفتر دعاية خاصة بالأكاديمية و" بطاقات عضوية خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق الخاصة بالطلاب راغبي الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها بعض شهادات الميلاد وبعض بيانات الدرجات وكميةمن الكتب الخاصة بالتدريس بالأكاديمية.

وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكابها الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.