وكيلا الزراعة والرى بالبحيرة يتابعان عمليات تطهير الترع

حرصا المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالبحيرة، بالمرور على ترعة إيتاى البارود الرئيسية، والتى تخدم العديد من مراكز المحافظة ومتابعة التطهير بها.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى، والدكتور شعبان عبد العاطى مدير عام الإدارة الزراعية بإيتاى البارود ، ومديرى الرى بالبحيرة ،

وتفقدا الترعة من بدايتها حتى نهايتها والمرور على الترع الفرعية التى تستفيد منها ، وهى زمام مركز شبراخيت ومركز الرحمانيه ودمنهور وجزء من المحمودية، كما تم المرور على نهايات الترع والمصارف الزراعية والاستماع إلى شكاوى المزارعين، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من تطهير جميع الترع الرئيسية و الفرعية والمصارف الزراعيه ، حتى تصل المياه إلى النهايات خاصة بقرية بويط ، كذلك التأكيد على ضرورة تواجد مهندسى الرى والفنيين لمتابعة أعمال الكراكات.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الرى بالبحيرة لضمان وصول مياه الرى لجميع المنتفعين خاصة فى مواسم الزراعة، واستعدادا لزراعة محصولى القطن والأرز والمحاصيل الصيفية .

وتم التوجيه ببذل المزيد من الجهد لضمان تحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين والحفاظ عل المجارى المائية من التلوث والتعديات والتصدي لظاهرة انتشار ورد النيل وأن الأولوية هي للحد من التلوث ومنع التعديات على المجاري المائية.

وتستهدف الجولة ضمان توفير كافة التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات كافة الزمامات بنهايات الترع، وتم التشديد على تنفيذ كافة أعمال الصيانة والتطهير ونزع الحشائش وورد النيل والأعشاب والتدبيش لشبكة الترع والمصارف على مستوى المراكز بالمحافظة، وتم الاطمئنان على المجرى المائي وتقدم سير العمل في أعمال التطهير الجاري تنفيذها حالياً للحفاظ على نظافته وكفاءته.

كان المهندس موفق محمود سارى ، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، قد أكد أن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام ، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار و التجارى،عبارة عن 31247 ائتمان ، و 6000 إصلاح زراعى ، و 5106 استصلاح وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى، و 535 فدان إكثار حتى اليوم ، باجمالى 5083 فدان .

وأوضح سارى، أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.