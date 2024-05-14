المرسي: زرعنا "كمون" على 4 ألاف فدان في الوادي الجديد (فيديو)

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن محصول الكمون يعد ضمن المحاصيل التي دخلت في عملية التنمية الزراعية بالوادي الجديد، إذ إنه كان يتم زراعة 100 فدان فقط منه منذ 3 سنوات، لكن في الوقت الحالي وصل إلى 4000 فدان على مستوى المحافظة.

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحافظ اللواء محمد الزملوط أطلق مبادرة في منطقة درب الأربعين، إذ أحضر شركة وجمعية تنمية مجتمع لتبني المزارعين وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج له، فضلا عن التكفل بكل مصروفات المحصول حتى الحصاد.

نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد

وتابع، أن الجمعية والشركة سالفي الذكر حصلوا على المصروفات التي أنفقوها بعد الحصاد مع المنتج، مشيرا إلى نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد، إذ شجعت المزارعين على التوسع الزراعي، فالتعاقد على المحصول قبل زراعته سياسية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قام بتقديم محاضرة لمزارعي الكمون بالمحافظة، تحدث خلالها عن احتياجات الكمون في الجو الجاف، والأراضي التى تصلح لزراعته، مؤكدا أنه لا تصلح زراعة الكمون في الأراضي ذات منسوب المـاء الأرضـي المرتفع أو صـعوبة الـصرف أو حتى الإسـراف فـي میـاه الـري، وكذلك فـي الأراضـي الملحیـة أو التـي تـروى بماء مالح، وأن الرطوبة العالية لها تأثير ضار على نموه

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه زراعه الكمون، هو الإصابة بأعفان الجذور في بداية انبات البذور وخروج البادرات، والأمر الاخر هو الإصابة باللفحه أثناء التزهير، والتي من الممكن أن تقضي على المساحة المنزرعة كلها خلال فترة زمنيه قصيرة.

وأوضح وكيل الوزارة أن البذور تزرع في العروة الشتویة خلال شهري أكتـوبر ونـوفمبر، والتبكیـر فـي الزراعـة یـؤدي إلـى زیادة المحصول، خاصة وأن الكمون من النباتات بطیئة النمو في المراحل الأولى من نموه.

ويتم حـرث الأرض مـع إضـافة الـسماد العـضوي وسـماد سـوبر فوسـفات الكالـسیوم حوالي 300 كيلو، وتخطـط الأرض بمعدل 12خط / قصبتین (متوسط عرض الخط حوالي 60 سم) وتزرع البـذور فـي جـور علـى مسافة 20 سم بین الجورة والأخرى.



من أهم العمليات الزراعية المحددة لزراعة وإنتاج

الكمون انه لا يحتاج كميات مياة ري كثيرة، فهو يحتاج الي رية الزراعه تكون غدقة ويتم ريه عدد 2 ريه بعد ذلك علي الحامي، ويحتاج فدان الكمون الي حوالي 300 كجم من سماد سلفات النشادر أو ما يعادلها من النترات، بالإضافة إلى 100 كجم من سماد سلفات البوتاسيوم.

وأوصى وكيل الوزارة بضرورة التخلص من الحشائش، والتي تؤدي إلى زيادة الرطوبة حول النباتات، الأمر الذي يساعد في انتشار الإصابة بمرض اللفحة والإصابة بالمن، ويتم التخلص كذلك من الحشيشه التي تشبه الكمون، والتي تسمي البلانتاجو ولكن زهرتها بيضاء اما الكمون زهرته موف أو زرقاء.

ويتم الحصاد في الصباح الباكر وعند جفاف النورات الخيمية وتحول لون البذور الي اللون الأخضر البني، ويتم تجميع النباتات في جرن على مفارش ومقلوبه حتي تمام الجفاف.