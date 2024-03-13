الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد الكمون بباريس

حصاد الكمون
حصاد الكمون

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، حصاد نبات الكمون البلدي بإحدى الأراضي الزراعية جنوب باريس على مساحة 7 أفدنة، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشاد الزملوط، بإنتاجية المحصول التي بلغت 900 كجم للفدان، مُوجهًا بتعظيم الاستفادة من الإنتاج في صناعة الزيوت الطبية والعطرية بما يضاعف من جدواه الاقتصادية.

في سياقٍ متصل، دشّن الزملوط مشروع استثمار زراعي متكامل على مساحة 200 فدان بقرى الأربعين جنوب باريس، من المخطط أن يشمل زراعات النخيل والقمح والكمون والنباتات العطرية بالإضافة للخضروات والفاكهة.

FB_IMG_1710364751069
FB_IMG_1710364751069
FB_IMG_1710364747512
FB_IMG_1710364747512
FB_IMG_1710364743768
FB_IMG_1710364743768
FB_IMG_1710364738770
FB_IMG_1710364738770
FB_IMG_1710364733817
FB_IMG_1710364733817
FB_IMG_1710364729452
FB_IMG_1710364729452
FB_IMG_1710364725655
FB_IMG_1710364725655
FB_IMG_1710364720558
FB_IMG_1710364720558
FB_IMG_1710364717149
FB_IMG_1710364717149
FB_IMG_1710364711202
FB_IMG_1710364711202
FB_IMG_1710364707302
FB_IMG_1710364707302
FB_IMG_1710364697823
FB_IMG_1710364697823
FB_IMG_1710364689556
FB_IMG_1710364689556
FB_IMG_1710364685627
FB_IMG_1710364685627
FB_IMG_1710364680892
FB_IMG_1710364680892
FB_IMG_1710364676590
FB_IMG_1710364676590
FB_IMG_1710364672307
FB_IMG_1710364672307
الجريدة الورقية