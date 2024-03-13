محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد الكمون بباريس
شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، حصاد نبات الكمون البلدي بإحدى الأراضي الزراعية جنوب باريس على مساحة 7 أفدنة، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.
وأشاد الزملوط، بإنتاجية المحصول التي بلغت 900 كجم للفدان، مُوجهًا بتعظيم الاستفادة من الإنتاج في صناعة الزيوت الطبية والعطرية بما يضاعف من جدواه الاقتصادية.
في سياقٍ متصل، دشّن الزملوط مشروع استثمار زراعي متكامل على مساحة 200 فدان بقرى الأربعين جنوب باريس، من المخطط أن يشمل زراعات النخيل والقمح والكمون والنباتات العطرية بالإضافة للخضروات والفاكهة.