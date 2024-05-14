موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. يحرص الكثير من العاملين بالدولة على معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 وموعد وقفة عرفات 1445 هـ، لتقضيتها مع الأهل والأصدقاء للاحتفال بالإجازة في جو أسري.

ووفقا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2024، سوف يحصل جميع العاملين في الدولة خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة.

موعد وقفة عرفات

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد وقفة عرفات 2024، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وتصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال، علمًا يأن تلك الإجازة مدفوعة الأجر.

أيام إجازة عيد الأضحى 2024

الجمعة 14 يونيو الموافق يوم الجمعة عطلة رسمية.

السبت 15 يونيو إجازة وقفة عرفات

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو 2024 خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة رسمية.

السبت 22 يونيو عطلة رسمية.