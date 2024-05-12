يهتم الكثير من المواطنين بشراء أضاحي عيد الأضحى المبارك، خاصة مع اقتراب موعد العيد، ويبحثون عن أفضل الأسعار وأجود الأنواع.

في هذا التقرير، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن أسعار أضاحي عيد الأضحى 2024 في مصر وطرق حجزها من منافذ وزارة الزراعة:

أسعار أضاحي عيد الأضحى 2024:

لم تعلن وزارة الزراعة حتى الآن عن أسعار الأضاحي رسمياً.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار خلال الأسبوع المقبل.

أكد مستشار وزير الزراعة أن أسعار أضاحي الوزارة ستكون مخفضة بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% مقارنة بأسعار السوق.

تتراوح أسعار العجول البقري حالياً في السوق بين 15 و20 ألف جنيه للرأس.

سيتراوح سعر لحم عجول الجاموس الحي للكيلو الواحد من 130 إلى 140 جنيهًا.

طرق حجز أضاحي عيد الأضحى 2024 من وزارة الزراعة:

تطرح وزارة الزراعة أضاحي من نوعية المواشي البلدية التي تم تربيتها في مزارعها الخاصة.

ستتوفر أضاحي وزارة الزراعة في جميع منافذها المنتشرة في أنحاء البلاد.

يمكن للمواطنين الحجز من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال التوجه إلى أقرب منفذ.

مكان الحجز: مقر قطاع الإنتاج الحيواني، مبنى تحسين الأراضي، شارع وزارة الزراعة، الدقي، الدور السادس.

طريقة الحجز: سيتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز الأضاحي بمقر قطاع الإنتاج الحيواني المذكور أعلاه. يتم سداد جدية حجز الأضحية باستخدام البطاقات الائتمانية فقط. لا يوجد أماكن أخرى للحجز سوى المقر المذكور.



ملاحظات هامة: