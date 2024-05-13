عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عبر "جوجل" على إجازة عيد الأضحى 2024 وموعد وقفة عرفات، بغية الاستمتاع بالإجازة بين الأهل والأحباب، حيث تصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام.

إجازة عيد الأضحى

ويحصل المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص على إجازة مدفوعة الأجر، 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس، ويوما الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية كما تستمر إجازة عيد الأضحى حتى الخميس ويليها يوما جمعة وسبت إجازة أسبوعية.

موعد وقفة عرفات 2024،

ويوافق موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، كما أن موعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار صكوك الأضاحي 2024

جدير بالذكر كشفت وزارة الأوقاف عن سعر صكوك الأضاحي 2024، حيث وصل سعر الصك البلدي إلى 8500 جنيه، بينما بلغ سعر الصك المستورد نحو 6000 جنيه.