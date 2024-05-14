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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب فالنسيا: برشلونة قدم موسم ضعيف.. ومبابي من أفضل لاعبي العالم

مبابي
مبابي

أكد البرت سيلاديس المدير الفني السابق لنادي فالنسيا الإسباني إنه نادي كبير ويبقي أكبر أحد أندية أوروبا رغم عدم تحقيق بطولات أوربية كبيرة.

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وتابع سيلاديس  في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي عبر القناة الاولي : فالنسيا يمتلك ملعب كبير وعملاق ويسعي دائما لتحقيق طفرات قوية علي كافة المستويات.


وواصل: ريال مدريد استحق التتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم بسبب ثبات المستوي وايضا نجاحه في حسم العديد من المباريات الصعبة بخلاف برشلونة الذي لم يتمكن من الصعود إلي النهاية في المنافسة مع ريال مدريد.

وتابع: برشلونة خسر علي ملعبه أمام باريس سان جيرمان وأري إنه لم يكن مقنعا هذا الموسم ويحتاج للمزيد من التصحيح.

أضاف : ريال مدريد المرشح الابرز للفوز بدوري أبطال أوروبا بحكم التاريخ ومستواه المتميز.

وأشار: بروسيا دورتموند استحق الوصول الي المباراة النهائية بعد أن نجح في الاطاحة بنادي باريس سان جيرمان.
وواصل: ريال مدريد عملاق كبير وقريب من تحقيق بطولة جديدة بعد الفوز بالدوري الإسباني.

وتابع: لا يمكن التكهن بمستقبل مبابي خاصة وأن المواسم السابقة شهدت تأكيدات علي إنه سيرتدي قميص ريال مدريد ولكنها خطوة لم تتحقق حتي هذه اللحظات.

وأضاف : مبابي من أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة ولكن علينا أن ننتظر للوقوف علي خطوته القادمة وهو لاعب مهم لاي نادي سينضم له.
 

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