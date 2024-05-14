أبرز تصريحات كيكي سيتين مدرب برشلونة الأسبق

تحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة الأسبق قائلا:"كنا قريبين حينما توليت تدريب الفريق الكتالوني من الفوز بالليجا وتأهلنا لدور متقدم في كأس ملك اسبانيا ولكن الخسارة الثقيلة امام بايرن ميونخ بنتيجة ٨-٢ في دوري ابطال اوروبا كانت سبب رحيلي عن الفريق وتقييمي لتجربتي مع برشلونة كانت جيدة رغم الظروف الصعبة المحيطة بي خلال تلك الفترة خصوصا من الناحية الاقتصادية ، حادثة بايرن ميونخ كانت تاريخية ولم تحدث في تاريخ برشلونة ولكنها أمور عادية تحدث في ملاعب الكرة وعلى سبيل المثال هزيمة منتخب البرازيل امام ألمانيا بثمانية اهداف في كأس العالم ٢٠١٤ التي اقيمت في عقر دار البرازيل وتلك الفترة من هذا الموسم لم بعض اللاعبين يمرون بفترة جيدة".

وتابع:" دائما علاقتي مع اللاعبين كانت جيدة سواء ميسي او غيره من لاعبي برشلونة الآخرين ولكن هناك في بعض الاوقات خلال الموسم قد تحدث امور معاكسة ومغايرة في ظل هدفي في البحث عن تحقيق الفوز بالانتصارات .. برشلونة فاز في اوقات سابقة بالعديد من الألقاب ولمدة ١٤ عاما خلال الفترة الماضية وكان يضم بين صفوفه افضل لاعب في العالم وفريق برشلونة حقق تحت قيادة تشافي لقب الليجا في الموسم الماضي والامور ليست سيئة وهناك فترات صعود وهبوط لأي فريق وكان منافسا قويا هذا الموسم على لقب الدوري الاسباني الذي فاز به ريال مدريد".

واكد:" الريال فريق مذهل واستثنائي وبمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي وهو احد افضل الاندية بالعالم حاليا وهو على الارجح سيحقق لقب دوري الابطال هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدوري الاسباني في ظل المعنويات المرتفعه للاعبيه خصوصا بعد تخطيه عقبة مانشستر سيتي و بايرن ميونخ في الادوار الاقصائية بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم".

واضاف:" كيليان مبابي لاعب شباب وسيساهم في تقديم اضافة كبيرة حال انتقاله لفريق ريال مدريد وسينسجم سريعا مع الفريق نظرا لما يمتلكه من امكانيات كبيرة كلاعب وهو من افضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالى وسيتطور بشكل اكبر".

واوضح:" حينما توليت تدريب فريق برشلونة لم تحدث اي مفاوضات مع ادارة النادي او نية للتعاقد مع محمد صلاح لكنه بالفعل لاعب كبير واستثنائي".

ونوه عن تجربة منتخب غينيا الاستوائية موضحا الامور كانت صعبة رغم تطور الكرة في افريقيا لكن في السنوات الاخيرة هذا المنتخب توقف قليلا عن التطور ولكن هناك لاعبين يمتلكون قدرات هائلة لكن يعانون من مشكلة في فهم الامور الخططية التي قد تطور من مستواهم داخل الملعب.

وتابع:"نعم كنت قريبا للغاية من تدريب احد الفرق المصرية وكان هناك امكانية كبيرة وكانت الامور قريبة للغاية من تولي القيادة الفنية لهذا الفريق ولكن المفاوضات لم تنمح بشكل رسمي مع أدارة هذا النادي ولكن مع احد وكلاء اللاعبين".

واضاف:"الدوري المصري تنافسي وهناك ٤ او ٥ فرق تقدم مستويات جيدة خلال المواسم الماضية ولسوء الحظ لا يمكنني متابعة مباريات الدوري المصري بشكل مستمر ولكن حينما تلقيت عرضا لتدريب احد الاندية المصرية تابعت بعض المباريات".

وأوضح انه يعتبر افضل تجاربي التدريبية مع فريق ريال بيتيس فخلال موسمي الاول نجحت في قيادته نحو التأهل للمشاركة في البطولات الاوروبية وايضا تجربتي مع نادي فياريال بالنظر للظروف الصعبة التي تحيط بالنادي استطعنا ان ننقل النادي نقلة كبيرة ونجحنا في التعاقد حينها مع عدد من اللاعبين المميزين الذين خرجوا بعد ذلك من النادي للعب مع اكبر الاندية الاوروبية فيما بعد وقدمنا كرة جيدة وايضا تجربتي مع فريق لاس بالماس.

وأشار إلى أن منتخبات ألمانيا واسبانيا وانجلترا وفرنسا قوية للغاية وتمتلك امكانيات كبيرة ولها تاريخ كبير والابرز للمنافسة على لقب يورو ٢٠٢٤، ولكن أثق ان يقدم منتخب اسبانيا نظرا للاداء جيدا في البطولة ويتوج بكأس أمم أوروبا هذا العام.

وقال :"يعجبني كثيرا أداء رودري نجم مانشستر سيتي الذي يقدم مستوى كبير ويسجل الاهداف ويلعب في نفس المركز الذي كنت ألعب فيه.. ليونيل ميسي هو افضل لاعب على مر التاريخ لقد قدم مهارات كبيرة داخل الملعب وهو موهبة استثنائية تمتع بالثبات في تقديم الاداء وقدم اشياء عظيمة في تاريخ الكرة وايضا مارادونا و يوهان كرويف".