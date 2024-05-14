مدرب برشلونة السابق: نعم كانت هناك مفاوضات معي لقيادة أحد الأندية المصرية

أكد كيكي سيتين المدير الفنى الأسبق لفريق برشلونة، أن هناك نادي مصري حاول بالفعل التعاقد معه مضيفا أن الأمر كان قريبا من الحدوث بالفعل بعد مفاوضاته بين النادي وممثليه قبل قيادة البارسا.





أضاف كيكي سيتين في تصريحات تلفزيونية: نعم كنت قريبا للغاية من تدريب احد الفرق المصرية وكان هناك امكانية كبيرة وكانت الامور قريبة للغاية من تولي القيادة الفنية لهذا الفريق ولكن المفاوضات لم تنمح بشكل رسمي مع أدارة هذا النادي ولكن مع احد وكلاء اللاعبين.



وتابع: الدوري المصري تنافسي وهناك ٤ او ٥ فرق تقدم مستويات جيدة خلال المواسم الماضية ولسوء الحظ لا يمكنني متابعة مباريات الدوري المصري بشكل مستمر ولكن حينما تلقيت عرضا لتدريب احد الاندية المصرية تابعت بعض المباريات.





ريال بيتيس وفياريال

وأضاف: اعتبر افضل تجاربي التدريبية مع فريق ريال بيتيس فخلال موسمي الاول نجحت في قيادته نحو التأهل للمشاركة في البطولات الاوروبية وايضا تجربتي مع نادي فياريال.

وتابع: بالنظر للظروف الصعبة التي تحيط بـ فياريال، استطعنا ان ننقل النادي نقلة كبيرة ونجحنا في التعاقد حينها مع عدد من اللاعبين المميزين الذين خرجوا بعد ذلك من النادي للعب مع اكبر الاندية الاوروبية فيما بعد وقدمنا كرة جيدة وايضا تجربتي مع فريق لاس بالماس.

وكانت التقارير الصحفية أكدت دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع ممثلي المدرب الإسباني كيكي سيتين لقيادة الفريق السماوي قبل أن يدخل برشلونة في مفاوضات معه لقيادة البارسا، قبل أن يختار تدريب الفريق الكتالوني.

