الشرقية الأزهرية تستعد لبدء امتحانات نهاية العام للشهادتين الإعدادية والإبتدائية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الإبتدائية والإعدادية والقراءات، والتي ستنطلق الأربعاء ١٥ مايو الحالى؛ حيث تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان الإمتحانات على مستوى المنطقة بحضور مدري المراحل وموجهي العموم.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم تكرار العضو داخل اللجنة الواحدة، وعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت، وتأمين دخول وخروج التلاميذ للجان، واستلام الأسئلة والطرود داخل الكنترولات، وعدم تسليم الطرود لسيارات غير معتمده من قبل إدارة الإمتحانات، وتحقيق الهدوء الكامل داخل كافة اللجان، والتواصل مع غرف العمليات لحل كافة المشكلات الطارئة بما يحافظ على انتظام سير اعمال الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان.

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد وفرت دليلا للموقع الجغرافي لمقر جميع اللجان، بالتنسيق مع إدارة المعومات بالمنطقة ليتم الاستعانة به للطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لتوفير حراسة نهارية وليلية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وكذلك اللجان.

وأشار رئيس المنطقة أنه تم التأكيد على تواجد طبيب وزائرة بكل لجنة لتقديم الرعاية الطبية للتلاميذ والطلاب.

أناب الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ محمد عطية، منسق المنطقة للمشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي»، ومحمد عبد العظيم الدحار، مدير إدارة أبو حماد التعليمية الأزهرية، بافتتاح معرض المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمقر معهد فتيات القرين الإعدادي النموذجي بإدارة أبو حماد التعليمية.

حضر الافتتاح الذي تم تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مديرعام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد؛ عدد من موجهي الإدارة وموجهي التربية الفنية، وجمع من المعلمين والطالبات وجمع من أفراد المجتمع المدني ومنسوبي الأزهرالشريف.

وشملت المعروضات أعمال متعددة لأنشطة المبادرة، من مجسمات ومجلات حائط وأعمال فنية ومشغولات يدوية، وغيرها من النماذج التي قام بتنفيذها طلاب المعاهد تحت إشراف معلميهم ومنسقي المعاهد للمراحل الدراسية، ونالت إعجاب الجميع، كما تم تقديم بعض الفقرات والقصائد عن قيم المبادرة.